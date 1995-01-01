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    Беспроводная система Boya BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076331

    Артикул : 1739 (у)

    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS
    • BY-W4, 4-канальная, 2.4 ГГц, 3.5 мм TRS + TRRS

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    Причина уценки:

    Повреждена упаковка

    15%

    16 490 ₽

    13 999 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Boya BY-W4 — это беспроводная микрофонная система, которая обеспечивает качество вещания и надежную работу с чистым, четким звуком. Благодаря четырем каналам она идеально подходит для интервью с участием нескольких человек, живых выступлений, прямой трансляции, конференций, панельных дискуссий и других сюжетов.

    4-канальная беспроводная система, удивительно простая в использовании
    Беспроводная система BY-W4 позволяет использовать до четырех микрофонов одновременно, что делает ее идеальной для групповых презентаций, конференций или интервью.

    Звук невероятного качества
    Благодаря высококачественному встроенному всенаправленному микрофону, BY-W4 обеспечивает четкое и детализированное звучание.

    Компактная и легкая
    Передатчик со встроенным микрофоном весит всего 13 г и не привлекает внимания на одежде: его размеры (вместе с клипсой) составляют всего 5.9 х 1.8 х 1 см.

    Два выходных кабеля 3.5 мм для максимальной совместимости и гибкости
    В комплекте идет 2 кабеля: 3.5 мм TRRS – гарнитурный выход для смартфонов, планшетов и ноутбуков с комбинированным аудиоразъемом, и 3.5 TRS – для фото- и видеокамер, портативных рекордеров и другой звукозаписывающей техники.

    Мониторинг звука в режиме реального времени
    В комплекте идет кабель-разветвитель, который позволяет подключить к системе наушники для мониторинга качества звука.

    Для записи звука на улице в комплекте идет 4 ворсовых ветрозащиты, которые эффективно подавляют помехи от ветра.

    Комплектация:

    • Передатчик со встроенным микрофоном BY-W4 - 4 шт.
    • Приемник BY-W4 - 1 шт.
    • 3.5 мм выходной кабель TRRS-TRS для камер - 1 шт.
    • 3.5 мм выходной кабель TRRS-TRRS для смартфонов - 1 шт.
    • 3.5 мм TRRS разветвитель - 1 шт.
    • Кабель для зарядки USB-C - 3 шт.
    • Ветрозащита меховая - 4 шт.
    • Чехол для переноски - 1 шт.
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.