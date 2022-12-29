Микрофон Boya BY-UM4 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00064618
Артикул : б/у-Ф1 К 2022-12-29/04
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
200 ₽
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Гарантия магазина. 90 дней.
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Описание
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Гарантия: 90 дней
Код товара: 129618
Тип микрофона: моно, гибкий
Механизм акустического преобразования: конденсаторный
Направленность: всенаправленный
Частотная характеристика: 35 Гц - 18 кГц
Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
Соотношение сигнал / шум: 74 дБ SPL
Эквивалентный уровень шума: 20 дБА
Питание: от смартфона
Подключение: 3.5 мм TRRS (для смартфонов)
Размеры: длина - 16 см