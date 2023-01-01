Микрофон Boya BY-MM1, направленный, моно, 3.5 мм
Код товара : УТ-00019193
Артикул : 1441
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
86 г
Питание
от камеры (по кабелю)
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
76
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Питание
от камеры (по кабелю)
Чувствительность
-42 дб (0дБ=1В/Па, 1кГц)
Вес
86 г
Комплектация
меховая ветрозащита, держатель, TRS кабель, TRRS кабель, чехол
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
86 г
Питание
от камеры (по кабелю)
Описание
Очень компактный направленный микрофон. В комплекте поставляются 2 съемных кабеля: TRS - для фотоаппаратов, видеокамер, подключения к ПК, и TRRS - для подключения к гарнитурному разъему смартфона или планшета. Прочный алюминиевый корпус легко помещается в кармане. Антишоковое крепление позволяет минимизировать запись шумов от камеры, стук кабеля и т.д. В комплекте идет пушистая ветрозащита, которая помогает записывать звук без постороннего шума даже при сильном ветре. Кардиоидная направленность означает, что микрофон отдает предпочтение звукам из передней полусферы, приглушая звуки сзади и с боков. Boya BY-MM1 не требует дополнительного питания: просто подключите его к камере, и он готов к работе.
- Тип акустики: Электретный конденсаторный
- Диаграмма направленности: Кардиоидная
- Чувствительность: -42 дБ +/- 1 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- Амплитудно-частотная характеристика: 35 Гц...18 кГц +/- 3 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 78 дБ
- Выходные разъемы: 3.5 мм мини-штекер
- Размеры: 21 х 81 мм
- Вес: 86 г
- Комплектация: микрофон, антишоковое крепление, 2 кабеля 3.5 мм (TRS, TRRS), ветрозащита, мягкий чехол.