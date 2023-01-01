Очень компактный направленный микрофон. В комплекте поставляются 2 съемных кабеля: TRS - для фотоаппаратов, видеокамер, подключения к ПК, и TRRS - для подключения к гарнитурному разъему смартфона или планшета. Прочный алюминиевый корпус легко помещается в кармане. Антишоковое крепление позволяет минимизировать запись шумов от камеры, стук кабеля и т.д. В комплекте идет пушистая ветрозащита, которая помогает записывать звук без постороннего шума даже при сильном ветре. Кардиоидная направленность означает, что микрофон отдает предпочтение звукам из передней полусферы, приглушая звуки сзади и с боков. Boya BY-MM1 не требует дополнительного питания: просто подключите его к камере, и он готов к работе.