Описание

Компактный направленный микрофон (мини-пушка), усовершенствованная версия модели BY-MM1: повышена чувствительность микрофона, снижен уровень собственного шума, добавлен выход на наушники – теперь вы можете осуществлять постоянный мониторинг звука даже при записи на смартфоны или на фотокамеры без такого гнезда.

В комплекте поставляются 2 съемных кабеля: TRS – для фотоаппаратов, видеокамер, подключения к микрофонному входу ПК, и TRRS – для подключения к гарнитурному разъему смартфона, планшета или комбинированному разъему ПК.

Прочный алюминиевый корпус легко помещается в кармане. Антишоковое крепление позволяет минимизировать запись шумов, идущих от камеры, стук кабеля и т.д.

В комплекте идет пушистая ветрозащита из искусственного меха, которая помогает записывать чистый звук на открытом воздухе, даже при достаточно сильном ветре.

Суперкардиоидная направленность означает, что микрофон хорошо записывает звуки из передней полусферы, приглушая звуки сзади и с боков. Благодаря направленному подбору помехи от нежелательных источников записываются гораздо тише или вообще не попадают на запись.

Boya BY-MM1+ работает с питанием от камеры или гарнитурного разъема телефона (plug-in power). Необходимо, чтобы ваша камере поддерживала такую функцию. Собственного источника питания у BY-MM1+ нет.

При использовании дома или в студии микрофон можно разместить на отдельной стойке, ближе к снимаемому объекту (требуется удлинительный кабель).