Микрофон Boya BY-M1Pro петличный (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00068740
Артикул : б/у-НМ a1629
Причина уценки:
Незначительные следы использования.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Усовершенствованная версия популярного BY-M1. Новый капсюль с меньшим уровнем собственного шума, возможность прямого подключения наушников для осуществления мониторинга звука (работает в режиме «смартфон»), а также аттенюатор -10 дБ, который позволяет снизить окружающий шум (микрофон придется расположить ближе, чем обычно). Микрофон снабжен переключателем TRS / TRRS (камера / смартфон), что позволяет использовать его и с камерами, и с телефонами, – без дополнительных переходников. В режиме «камера» микрофону требуется питание (батарейка LR44), а в режиме «смартфон» BY-M1Pro питается от подключенного телефона.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы использования.
Комплектация: полная.
Гарантия 90 дней.