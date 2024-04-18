Микрофон Boya BY-M100UC, всенаправленный, USB Type-C (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075081 Артикул : б/у-НМ 2024-04-18

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. 2 700 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140081 Сверхкомпактный конденсаторный микрофон BOYA BY-M100UC улучшите качество захвата звука на своем смартфоне или планшете Android, сохраняя при этом простоту и удобство использования. Для смартфонов и планшетов Android Всенаправленный, улавливает звук со всех сторон Разъем USB Type-C Цифровое разрешение 16 бит / 48 кГц Не требует батарей или зарядки Вращающаяся на 180 ° микрофонная головка Ультракомпактный и легкий Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние: 5- Комплектация: заводская Гарантия 90 дней.

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