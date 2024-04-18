Микрофон Boya BY-M100UC, всенаправленный, USB Type-C (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075081
Артикул : б/у-НМ 2024-04-18
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
2 700 ₽
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140081
Сверхкомпактный конденсаторный микрофон BOYA BY-M100UC улучшите качество захвата звука на своем смартфоне или планшете Android, сохраняя при этом простоту и удобство использования.
Для смартфонов и планшетов Android
Всенаправленный, улавливает звук со всех сторон
Разъем USB Type-C
Цифровое разрешение 16 бит / 48 кГц
Не требует батарей или зарядки
Вращающаяся на 180 ° микрофонная головка
Ультракомпактный и легкий
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: заводская
Гарантия 90 дней.
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