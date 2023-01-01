Микрофон Boya BY-M100UC, всенаправленный, USB Type-C
Код товара : УТ-00053782
Артикул : 1664
3 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
10 гр.
Питание
от телефона
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
78
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от телефона
Тип микрофона
Моно
Чувствительность
-36 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
10 гр.
Комплектация
микрофон, ветрозащита, чехол
Направленность
Всенаправленная
Приемник
Вес
10 гр.
Питание
от телефона
Описание
Сверхкомпактный конденсаторный микрофон BOYA BY-M100UC улучшите качество захвата звука на своем смартфоне или планшете Android, сохраняя при этом простоту и удобство использования.
- Для смартфонов и планшетов Android
- Всенаправленный, улавливает звук со всех сторон
- Разъем USB Type-C
- Цифровое разрешение 16 бит / 48 кГц
- Не требует батарей или зарядки
- Вращающаяся на 180 ° микрофонная головка
- Ультракомпактный и легкий
- В комплекте ветрозащита, снижает шум ветра