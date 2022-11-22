Описание

Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом. Недорогой и достаточно качественный микрофон для любительской аудиозаписи или видеосъемки с жестко ограниченным бюджетом.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5.

Комплектация: заводская, полная.

Гарантия 14 дней.