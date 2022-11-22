Микрофон Boya BY-M1 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00063405
Артикул : б/у-Н1 К 2022-11-22
Причина уценки:
Бывший в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом. Недорогой и достаточно качественный микрофон для любительской аудиозаписи или видеосъемки с жестко ограниченным бюджетом.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: заводская, полная.
Гарантия 14 дней.