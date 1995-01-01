Описание

Петличный микрофон с USB штекером для подключения к ноутбуками и настольным компьютерам на базе Windows и MacOS. Естественным образом сводит к минимуму окружающие шумы, которые были бы слышны при использовании встроенного микрофона. Круговая диаграмма направленности позволяет не заботиться о том, в какую сторону повернут микрофон на одежде. Хорошо подходит для онлайн-конференций, видеозвонков, стримов и так далее.

Микрофон не требует особой настройки или установки драйверов: просто подключите его к компьютеру и начинайте общение.