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    Микрофон Boya BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076213

    Артикул : 1699 (у)

    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
    • BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A

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    Причина уценки:

    витринный образец

    25%

    1 990 ₽

    1 499 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Петличный микрофон с USB штекером для подключения к ноутбуками и настольным компьютерам на базе Windows и MacOS. Естественным образом сводит к минимуму окружающие шумы, которые были бы слышны при использовании встроенного микрофона. Круговая диаграмма направленности позволяет не заботиться о том, в какую сторону повернут микрофон на одежде. Хорошо подходит для онлайн-конференций, видеозвонков, стримов и так далее.

    Микрофон не требует особой настройки или установки драйверов: просто подключите его к компьютеру и начинайте общение.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.