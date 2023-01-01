Микрофон Boya BY-LM40 петличный, всенаправленный, USB тип-A
Код товара : УТ-00058512
Артикул : 1699
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
36 г
Питание
от устройства
Входы
USB (тип A)
Микрофон
ВЧ фильтр
Нет
Соотношение сигнал / шум, дБ
65
Макстимальная частотная характиристика, Гц
10000
Механизм акустического преобразования
электретный конденсатор
Питание
от устройства
Тип микрофона
Петличный
Чувствительность
-38 дБ +/- 2 дБ (при 1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па )
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
48 кГц 24 бит
Вес
36 г
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса-крокодильчик
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
100
Приемник
Вес
36 г
Питание
от устройства
Описание
Петличный микрофон с USB штекером для подключения к ноутбуками и настольным компьютерам на базе Windows и MacOS. Естественным образом сводит к минимуму окружающие шумы, которые были бы слышны при использовании встроенного микрофона. Круговая диаграмма направленности позволяет не заботиться о том, в какую сторону повернут микрофон на одежде. Хорошо подходит для онлайн-конференций, видеозвонков, стримов и так далее.
Микрофон не требует особой настройки или установки драйверов: просто подключите его к компьютеру и начинайте общение.