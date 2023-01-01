Микрофон Boya BY-LM20, петличный, всенаправленный, 3.5 мм / USB mini
Код товара : УТ-00021183
Артикул : 1442
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Гарантия производителя 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Передатчик
Вес
микрофон: 17 г, адаптер: 9 г
Питание
от камеры
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
74
Макстимальная частотная характиристика, Гц
18000
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Питание
от камеры
Чувствительность
-30 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
микрофон: 17 г, адаптер: 9 г
Комплектация
поролоновая ветрозащита, адаптер с 3.5 мм на USB mini B
Направленность
Всенаправленная
Минимальная частотная характиристика, Гц
35
Приемник
Вес
микрофон: 17 г, адаптер: 9 г
Питание
от камеры
Описание
Петличный микрофон с USB адаптером. Может использоваться с фото- и видеокамерами, имеющими микрофонный вход, а также с экшен-камерами GoPro HERO 3, 3+, 4. Длина кабеля: 1.2 м. В комплекте: микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса, USB адаптер.
Характеристики:
- Вес: 17 г + адаптер 9 г
- Длина кабеля: 1.2 м + адаптер: 11см
- Разъем: 3.5 мм (TRS) разъем, Mini USB штекер
- Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1V / Па, 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 74 Дб
- Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц