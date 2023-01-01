Микрофон Boya BY-LM20, петличный, всенаправленный, 3.5 мм / USB mini (уцененный)
Код товара : УТ-00071804
Артикул : 1442 (у)
Причина уценки:
Витринный образец
20%
990 ₽
799 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Петличный микрофон с USB адаптером. Может использоваться с фото- и видеокамерами, имеющими микрофонный вход, а также с экшен-камерами GoPro HERO 3, 3+, 4. Длина кабеля: 1.2 м. В комплекте: микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса, USB адаптер.
Характеристики:
- Вес: 17 г + адаптер 9 г
- Длина кабеля: 1.2 м + адаптер: 11см
- Разъем: 3.5 мм (TRS) разъем, Mini USB штекер
- Чувствительность: -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1V / Па, 1 кГц
- Соотношение сигнал / шум: 74 Дб
- Диапазон частот: 35 Гц ~ 18 кГц