Петличный микрофон с USB адаптером. Может использоваться с фото- и видеокамерами, имеющими микрофонный вход, а также с экшен-камерами GoPro HERO 3, 3+, 4. Длина кабеля: 1.2 м. В комплекте: микрофон, поролоновая ветрозащита, клипса, USB адаптер.