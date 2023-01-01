Адаптер Boya BY-K4 с 3.5 мм TRS на USB Type-C (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00061942 Артикул : 1634 (у)

<







>



Все характеристики Переходник Boya BY-K4 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов). Задать вопрос Причина уценки: Нарушена упаковка. 25% 1 990 ₽ 1 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Характеристики

Описание Переходник Boya BY-K4 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).

Видео

Наш обзор

Похожие товары Адаптер Boya BY-K4 с 3.5 мм TRS на USB Type-C (уцененный) 1 990 ₽ 1 499 ₽ Купить

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.