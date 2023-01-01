Адаптер Boya BY-K4 с 3.5 мм TRS на USB Type-C
Код товара : УТ-00043048
Артикул : 1634
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Переходник Boya BY-K4 позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRS к мобильным устройствам, ноутбукам и ПК с разъемом USB Type-C. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).