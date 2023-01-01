Адаптер Boya BY-K2 с 3.5мм TRS на USB-C
Код товара : УТ-00042873
Артикул : 1616
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Адаптер Boya BY-K1 позволяет подключать внешние микрофоны (например, беспроводные системы типа «приемник - передатчик») с гнездом 3.5мм TRS к смартфонам Android, ПК или ноутбукам с разъемом USB-C. Длина: 20 см.