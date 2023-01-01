Микрофон Boya BY-HM2, ручной микрофон, USB A, USB C, Lightning
Код товара : УТ-00041819
Артикул : 1627
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Передатчик
Вес
345 г
Питание
по USB, от ПК или мобильного устройства
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
85
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
по USB, от ПК или мобильного устройства
Тип микрофона
Ручной
Чувствительность
-40 дБ ±3 дБ (1 кГц, 0 дБ =1 В/Па)
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит
Эквивалентный уровень шума, дБА
6.3
Вес
345 г
Комплектация
микрофон, тренога, штативный адаптер, кабели USB A, USB Type C, Lightning, защита кабеля, адаптер с 3/8" на 5/8"
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
20
Приемник
Вес
345 г
Питание
по USB, от ПК или мобильного устройства
Описание
Ручной микрофон со встроенным аналого-цифровым преобразователем. В комплекте 3 кабеля: USB A, USB type C и Lightning, для подключения к компьютерам, ноутбукам, телефонам и планшетам на iOS и Android. Выход для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг уровеня и качества звукозаписи. Кардиоидная направленность микрофона отсекает большую часть шумов, идущих сбоку и сзади, фокусируясь на объекте записи. В комплекте идет мини-тренога для установки на стол. Микрофон также легко адаптируется для использования с другими креплениями: стойками, пантографами, удочками.
Boya BY-HM2 можно рекомендовать для домашних студий (видеоблогинг, подкасты), а также мобильной журналистики (сбор интервью, запись выступлений).
Микрофон выполнен в прочном металлическом корпусе из цинкового сплава.