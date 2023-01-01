Описание

Ручной микрофон со встроенным аналого-цифровым преобразователем. В комплекте 3 кабеля: USB A, USB type C и Lightning, для подключения к компьютерам, ноутбукам, телефонам и планшетам на iOS и Android. Выход для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг уровеня и качества звукозаписи. Кардиоидная направленность микрофона отсекает большую часть шумов, идущих сбоку и сзади, фокусируясь на объекте записи. В комплекте идет мини-тренога для установки на стол. Микрофон также легко адаптируется для использования с другими креплениями: стойками, пантографами, удочками.

Boya BY-HM2 можно рекомендовать для домашних студий (видеоблогинг, подкасты), а также мобильной журналистики (сбор интервью, запись выступлений).

Микрофон выполнен в прочном металлическом корпусе из цинкового сплава.