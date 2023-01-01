Описание

Двунаправленный стереомикрофон для мобильных устройств Apple с разъемом Lightning (для устройств на Android выпускается версия BY-DM100 с коннектором USB-C). Автоматически определяется смартфоном, не требует дополнительного питания, значительно улучшает качество звука при записи. Может использоваться как с тыльной, так и с фронтальной камерой. В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая для съемки в помещениях и меховая для съемки на улице.

Для оптимального качества записи всегда переводите телефон в режим полета (авиарежим). Модуль сотовой связи может давать сильное электромагнитное излучение, которое негативно сказывается на записи звука.