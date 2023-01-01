Микрофон Boya BY-DM200, для смартфонов Apple, стерео, Lightning
Код товара : УТ-00035262
Артикул : 1583
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Передатчик
Питание
от смартфона
Входы
Lightning
Микрофон
Соотношение сигнал / шум, дБ
80
Макстимальная частотная характиристика, Гц
20000
Механизм акустического преобразования
конденсаторный
Питание
от смартфона
Тип микрофона
Стерео
Чувствительность
-38 дБ +/- 3 дБ @1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па
Разрешение (для микрофонов с АЦП)
96 кГц 24 бит
Комплектация
микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Направленность
Одностороняя
Минимальная частотная характиристика, Гц
25
Приемник
Питание
от смартфона
Описание
Двунаправленный стереомикрофон для мобильных устройств Apple с разъемом Lightning (для устройств на Android выпускается версия BY-DM100 с коннектором USB-C). Автоматически определяется смартфоном, не требует дополнительного питания, значительно улучшает качество звука при записи. Может использоваться как с тыльной, так и с фронтальной камерой. В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая для съемки в помещениях и меховая для съемки на улице.
Для оптимального качества записи всегда переводите телефон в режим полета (авиарежим). Модуль сотовой связи может давать сильное электромагнитное излучение, которое негативно сказывается на записи звука.