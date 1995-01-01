Адаптер Boya BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS, для смартфонов (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00068400 Артикул : 1487 (у)

<









>





Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка. 24% 790 ₽ 599 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.