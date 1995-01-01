Адаптер Boya BY-CIP 3.5 мм, с TRS на TRRS, для смартфонов (уцененный)
Код товара : УТ-00068400
Артикул : 1487 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
24%
790 ₽
599 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Адаптер Boya BY-CIP позволяет подключать обычные микрофоны со штекером 3.5 мм (mini-jack, TRS) в гарнитурный разъем на смартфонах и планшетах. Обратите внимание, что при использовании стереомикрофона звук будет записываться в моно, т.к. у мобильных устройств всего 1 канал на запись по гарнитурному разъему.
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