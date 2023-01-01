Микрофонный кабель со встроенным предусилителем, который позволяет использовать микрофоны с XLR интерфейсом для записи на мобильные устройства (штекер 3.5 мм TRRS). Может использоваться с динамическими микрофонами, а также с микрофонами с собственным источником питания. Не подходит для микрофонов с фантомным питанием (12, 24 или 48 Вольт). На корпусе предусилителя имеется выход 3.5 мм на наушники, позволяющий вести мониторинг в режиме реального времени.