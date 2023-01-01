Кабель Boya BY-BCA6, микрофонный, XLR / 3.5 мм TRRS
Код товара : УТ-00038106
Артикул : 1531
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Характеристики
Описание
Микрофонный кабель со встроенным предусилителем, который позволяет использовать микрофоны с XLR интерфейсом для записи на мобильные устройства (штекер 3.5 мм TRRS). Может использоваться с динамическими микрофонами, а также с микрофонами с собственным источником питания. Не подходит для микрофонов с фантомным питанием (12, 24 или 48 Вольт). На корпусе предусилителя имеется выход 3.5 мм на наушники, позволяющий вести мониторинг в режиме реального времени.
Предусилитель оснащен 3-позиционным аттенюатором 0 / -10 / -40 дБ. Длина кабеля 6 метров.
Не требует батареек, питание подается от телефона.