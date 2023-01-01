Ветрозащита Boya BY-B01 Deadkitten, универсальная
Код товара : УТ-00019422
Артикул : 1321
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Описание
Компактная и легкая модель Boya BY-B01 обеспечивает качественную защиту от шумов, издаваемых ветром, в процессе видеосъемки на открытом воздухе. Синтетический мех ветрозащиты блокирует резкие порывы воздуха и в то же время сохраняет свою акустическую прозрачность, позволяя получить чистый звук. Модель хорошо совместима с микрофонами Boya BY-VM01, Marantz PMD620, BY-V03, а так же с аналогичными устройствами других производителей.
- Материал: Искусственный ворс.
- Максимальная глубина 7 см, максимальная ширина 8,5 см.