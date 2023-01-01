Компактная и легкая модель Boya BY-B01 обеспечивает качественную защиту от шумов, издаваемых ветром, в процессе видеосъемки на открытом воздухе. Синтетический мех ветрозащиты блокирует резкие порывы воздуха и в то же время сохраняет свою акустическую прозрачность, позволяя получить чистый звук. Модель хорошо совместима с микрофонами Boya BY-VM01, Marantz PMD620, BY-V03, а так же с аналогичными устройствами других производителей.