Boya Mini-12 ультракомпактная портативная беспроводная микрофонная система 2.4 ГГц. Обеспечивает автоматическое повторное подключение и выборочное снижение чувствительности, что обеспечивает исключительную гибкость записи. Он использует определенные алгоритмы Al для изменения вашего голоса в режиме реального времени, чтобы обеспечить очень приятное прослушивание.

Благодаря простоте управления система совместима со смартфонами, планшетами, компьютерами и т. д. Boya Mini-12 идеально подходит для создания контента, прямых трансляций, мобильной журналистики и многого другого. Приемник Lightning iOS и приемник USB-C питаются от смартфона во время использования. Каждый передатчик обеспечивает до 6 часов записи на одном заряде. Кроме того, входящий в комплект чехол для зарядки позволяет заряжать передатчики в пути.

Характеристики:

Передатчик весом всего 5 г.

️3-ступенчатая шумоподавление Al

️Обеспечивает звук HD-качества

️Беспроводное соединение - подключи и работай

️Обеспечивает надежную дальность передачи до 100 м.

️Воспроизведение через динамик устройства без отключения приемника.

️Оснащен портативным чехлом для зарядки, позволяющим записывать до 30 часов.

️Работает как с устройствами iOS (iPhones и iPad), так и с телефонами Android с портами Type-C.

Комплектация: