Беспроводная система Boya BOYAMIC 2, TX+TX+RX, 2,4 ГГц, 3.5мм TRS, USB-C, кейс
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Описание
Микрофон Boya BOYAMIC 2 - профессиональная беспроводная система, созданная для качественной записи звука в различных условиях. Идеально подходит как для студийной работы, так и для записи на выезде, предоставляя чистое и четкое звучание благодаря современным технологиям и высокому качеству компонентов. Boya BOYAMIC 2 будет отличным выбором для видеоблогеров, журналистов, подкастеров и тех, кто ценит профессиональный звук.
Boya BOYAMIC 2 представляет собой конденсаторный микрофон, ориентированный на широкое применение - от интервью и стриминга до записи музыки и подкастов. Устройство обеспечивает высокий уровень подавления шумов и отлично справляется с передачей голоса и акустических инструментов. Благодаря встроенному фильтру низких частот и чувствительности, микрофон минимизирует фоновый шум, что гарантирует чёткий и насыщенный звук. Он совместим со многими устройствами - смартфонами, фото- и видеокамерами, компьютерами и планшетами, что делает его универсальным инструментом для записи.
Истинное Шумоподавление Al
Создан на основе чипа с глубокой нейронной сетью (DNN), который точно распознаёт 700 000 типов шума
8 ГБ встроенной памяти
Благодаря встроенному накопителю передатчик самостоятельно записывает данные, что идеально подходит для индивидуальных авторов или для создания резервных копий на случай непредвиденных ситуаций.
Легкое Сенсорное управление
Интегрированное питание и мониторинг для простоты использования
Качество звука профессионального уровня
6 мм Hi-Fi микрофон; Увеличенный в 1,5 раза; Искажение <0,1%
Двухдорожечная Запись
Основная дорожка + защитная дорожка: встроенная защитная дорожка обеспечивает чистоту и сбалансированность звука в любой ситуации.
Стабильная передача данных 984FT
Стабильная передача сигнала на частоте 2,4 ГГц без перебоев.
Управление приложением BOYA
Настраивайте усиление, эквалайзер и другие параметры прямо с телефона, чтобы добиться идеального звучания в любое время.
Три Выбираемых Тембровых режима:
- Режим Hi-Fi: чистый, естественный звук с минимальным уровнем шума.
- Режим усиления голоса: яркий вокал, который выделяется на фоне живого выступления или публичной речи.
- Пользовательский эквалайзер BOYA: автоматически настраивает усиление в соответствии с вашим устройством.
Комплектация:
- Передатчик (микрофон) 2 шт.
- Ресивер (приемник)
- Зарядный кейс
- USB-C адаптер
- Кабель 3,5 мм TRS - TRS
- Зарядный кабель USB-C
- Меховая ветрозащита 2 шт.
- Магнит для крепления на одежду 2 шт.
- Чехол для хранения и транспортировки.