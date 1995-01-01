Микрофон Boya BOYAMIC 2 - профессиональная беспроводная система, созданная для качественной записи звука в различных условиях. Идеально подходит как для студийной работы, так и для записи на выезде, предоставляя чистое и четкое звучание благодаря современным технологиям и высокому качеству компонентов. Boya BOYAMIC 2 будет отличным выбором для видеоблогеров, журналистов, подкастеров и тех, кто ценит профессиональный звук.

Boya BOYAMIC 2 представляет собой конденсаторный микрофон, ориентированный на широкое применение - от интервью и стриминга до записи музыки и подкастов. Устройство обеспечивает высокий уровень подавления шумов и отлично справляется с передачей голоса и акустических инструментов. Благодаря встроенному фильтру низких частот и чувствительности, микрофон минимизирует фоновый шум, что гарантирует чёткий и насыщенный звук. Он совместим со многими устройствами - смартфонами, фото- и видеокамерами, компьютерами и планшетами, что делает его универсальным инструментом для записи.

Истинное Шумоподавление Al

Создан на основе чипа с глубокой нейронной сетью (DNN), который точно распознаёт 700 000 типов шума

8 ГБ встроенной памяти

Благодаря встроенному накопителю передатчик самостоятельно записывает данные, что идеально подходит для индивидуальных авторов или для создания резервных копий на случай непредвиденных ситуаций.

Легкое Сенсорное управление

Интегрированное питание и мониторинг для простоты использования

Качество звука профессионального уровня

6 мм Hi-Fi микрофон; Увеличенный в 1,5 раза; Искажение <0,1%

Двухдорожечная Запись

Основная дорожка + защитная дорожка: встроенная защитная дорожка обеспечивает чистоту и сбалансированность звука в любой ситуации.

Стабильная передача данных 984FT

Стабильная передача сигнала на частоте 2,4 ГГц без перебоев.

Управление приложением BOYA

Настраивайте усиление, эквалайзер и другие параметры прямо с телефона, чтобы добиться идеального звучания в любое время.

Три Выбираемых Тембровых режима:

Режим Hi-Fi: чистый, естественный звук с минимальным уровнем шума.

Режим усиления голоса: яркий вокал, который выделяется на фоне живого выступления или публичной речи.

Пользовательский эквалайзер BOYA: автоматически настраивает усиление в соответствии с вашим устройством.

Комплектация: