Беспроводная система Boya Boyalink, в зарядном кейсе, двухканальная, 2.4 ГГц (уцененный)
Код товара : УТ-00073534
Артикул : 1746 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
11 690 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Универсальная, ультракомпактная, беспроводная микрофонная система с частотой 2,4 ГГц, оснащенная разъемами USB-C, Lightning и 3,5 мм TRS, является идеальным решением для создателей контента, которым требуется высококачественная запись звука без необходимости использования нескольких разъемов или адаптеров. Конструкция «все в одном», двухканальная беспроводная технология и простая в использовании настройка делают ее идеальным выбором для тех, кто хочет вывести свою аудиозапись на новый уровень.
Передатчик и приемник:
- Тип передачи: Цифровая частота 2,4 ГГц
- Модуляция: Цифровая модуляция
- Полярный рисунок: Всенаправленная
- Антенна: Керамическая антенна
- Рабочий диапазон: (без препятствий) Расстояние до 100 м (это значение протестировано на открытых площадках без каких-либо помех в соответствии со стандартом FCC).
- Выходная радиочастотная мощность: <10 МВт
- Искажение: <0.01%
- Частотная характеристика: 20 Гц-20 кГц
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Скорость передачи данных: 16 бит
- Соотношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Чувствительность: - 42 дБ
- Аудиовход - TX: встроенный микрофонный капсюль
- Аудиовыход - RX: аналоговый выход 3,5 мм TRS, цифровой выход USB-C и iOS Lightning
- Напряжение и емкость аккумулятора: прием: 3,7 В /95 мАч; Прием: 3,7 В / 120 мАч
- Требования к питанию: встроенный литий-ионный аккумулятор / контакты для зарядки / порт для зарядки USB-C
- Длительное время автономной работы: передача данных: около 10 часов, передача данных: около 6 часов
- Вес: передатчик: 12 г, ресивер: 15 г (с адаптером)
- Размеры: 59 х 16,2 х 12,8 мм; RX: 61 х 18,2 х 12,8 мм
- Рабочая температура: от o ℃ до +50℃
- Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃
Чехол для зарядки:
- Емкость аккумулятора: 1000 мАч
- Время зарядки: Около 1,5 часов
- Разъем для зарядки: USB-C
- Вес: 99 г
- Размеры: 112 x 73 x 33 мм
- Рабочая температура: от 0 ℃ до +50 ℃
- Температура хранения: от -10 ℃ до +50 ℃