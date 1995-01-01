Адаптер Boya 35C-XLR PRO, 3.5 мм на XLR, с преобразователем питания (уцененный)
Код товара : УТ-00075153
Артикул : 1663 (у)
Причина уценки:
Без упаковки
16%
1 790 ₽
1 499 ₽
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер Boya 35C-XLR, с mini-jack 3.5 мм (TRS, 1/8", «мама») на 3-контактный XLR («папа»). С помощью такого адаптера можно подключить обычный микрофон с 3.5-мм штекером в разъем для XLR микрофонов. Преобразует фантомное питание 12-48В в подключаемое питание
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