Адаптер Boya 35C-XLR PRO, 3.5 мм на XLR, с преобразователем питания (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075153 Артикул : 1663 (у)

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Адаптер Boya 35C-XLR, с mini-jack 3.5 мм (TRS, 1/8", «мама») на 3-контактный XLR («папа»). Задать вопрос Причина уценки: Без упаковки 16% 1 790 ₽ 1 499 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер Boya 35C-XLR, с mini-jack 3.5 мм (TRS, 1/8", «мама») на 3-контактный XLR («папа»). С помощью такого адаптера можно подключить обычный микрофон с 3.5-мм штекером в разъем для XLR микрофонов. Преобразует фантомное питание 12-48В в подключаемое питание

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