Адаптер Bower , T-mount на Olympus OM
Код товара : 00000046567
Артикул :
49 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Bower 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.045
Описание
Переходное кольцо Bower для установки объективов с байонетом T-mount на пленочные фотокамеры Olympus (Olympus OM).
Резьбовое крепление T в настоящее время обычно встречается у микроскопов, телескопов и зрительных труб.