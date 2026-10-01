Объектив Bower 24mm f/1.4 ED AS IF UMC Sony A (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00097742 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-10-01/2 Код товара: УТ-00097742 Артикул: б/у-ЗВ39 К 2026-10-01/2 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации на корпусе.

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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