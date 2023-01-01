USB кабель для передачи данных и зарядки устройств. Длина 1.2 метра, оболочка штекеров выполнена из алюминиевого сплава, оплетка нейлоновая. Кабель поддерживает быструю зарядку (сила тока до 3А). Штекер USB-A двусторонний, может вставляться в USB разъем любой стороной.