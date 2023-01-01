Кабель Borofone BU11 Tasteful USB-A / USB-C, черный
Код товара : УТ-00061662
Артикул : 6931474712325
210 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.045
Описание
USB кабель для передачи данных и зарядки устройств. Длина 1.2 метра, оболочка штекеров выполнена из алюминиевого сплава, оплетка нейлоновая. Кабель поддерживает быструю зарядку (сила тока до 3А). Штекер USB-A двусторонний, может вставляться в USB разъем любой стороной.