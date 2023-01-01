Бленда Voigtlander LH-13 для Apo-Lanthar 35mm f/2
Код товара : УТ-00052274
Артикул : ФС-00032478
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.680
Описание
Металлическая бленда для широкоугольного объектива Apo-Lanthar 35mm f/2 Aspherical и Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspherical. Защищает от боковой и контровой засветки, вызывающей появление бликов и ореолов, также отчасти защищает сам объектив от повреждений при случайных ударах, падениях. В основании бленды сделаны отверстия, которые улучшают видимость кадра при визировании через оптический видоискатель камер Leica M.