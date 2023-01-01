Большая металлическая бленда для широкоугольного объектива Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 Aspherical. Защищает от боковой и контровой засветки, вызывающей появление бликов и ореолов, также отчасти защищает сам объектив от повреждений при случайных ударах, падениях.