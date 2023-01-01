Оригинальная бленда Olympus LH-66E для объектива M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F4.0 PRO II. Использование бленды предотвращает появление бликов и ореолов при съемке против ярких источников света, увеличивает общую контрастность изображения. Кроме того, бленда создает дополнительный выступ, который может защитить переднюю линзу объектива от случайных ударов, царапин и потертостей.