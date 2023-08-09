Бленда металлическая 72 мм (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00069020
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-09
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Качественная металлическая бленда. Подойдёт к любому объективу с резьбой 72 мм.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.