Бленда JJC LH-XF1545II Black (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073562
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
JJC LH-XF1545II BLACK Бленда для объективов Fujifilm XF 18mm f/2 R, Fujifilm XC 15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ, Canon EF 40mm f/2.8 STM, Nikon Z 40mm f/2, Nikon Z 28mm f/2.8 (SE), черный цвет
Для объективов:
Fujifilm XF 18mm f/2 R
Fujifilm XC 15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ
Canon EF 40mm f/2.8 STM
Nikon Nikkor Z 40mm f/2
Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE)
Поставляется с переходным кольцом 52 мм и лепестковой блендой. Высочайшее качество исполнения. Матовая внутренняя поверхность предупреждает бликование на объектив, чем страдает большинство дешевых аналоговых бленд. Крепление жесткое, в точности повторяет фирменное крепление от Fujifilm. Во время использования бленды вы можете установить светофильтры и крышку объектива диаметром 52 мм
Бленда с байонетным соединением - легко устанавливается
Защищает от бликов и бокового рассеянного света
быстрое байонетное соединение
устанавливается обратной стороной для транспортировки
более прочное соединение, чем у других аналогичных бленд
матовая внутренняя поверхность
цвет: чёрный
Код товара: 138562
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.