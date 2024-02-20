Описание

JJC LH-XF1545II BLACK Бленда для объективов Fujifilm XF 18mm f/2 R, Fujifilm XC 15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ, Canon EF 40mm f/2.8 STM, Nikon Z 40mm f/2, Nikon Z 28mm f/2.8 (SE), черный цвет

Для объективов:

Fujifilm XF 18mm f/2 R

Fujifilm XC 15-45 f/3.5-5.6 OIS PZ

Canon EF 40mm f/2.8 STM

Nikon Nikkor Z 40mm f/2

Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 (SE)

Поставляется с переходным кольцом 52 мм и лепестковой блендой. Высочайшее качество исполнения. Матовая внутренняя поверхность предупреждает бликование на объектив, чем страдает большинство дешевых аналоговых бленд. Крепление жесткое, в точности повторяет фирменное крепление от Fujifilm. Во время использования бленды вы можете установить светофильтры и крышку объектива диаметром 52 мм

Бленда с байонетным соединением - легко устанавливается

Защищает от бликов и бокового рассеянного света

быстрое байонетное соединение

устанавливается обратной стороной для транспортировки

более прочное соединение, чем у других аналогичных бленд

матовая внутренняя поверхность

цвет: чёрный

Код товара: 138562

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.