Описание

Бленда для объектива:

Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ

Высочайшее качество исполнения. Матовая внутренняя поверхность предупреждает бликование на объектив, чем страдает большинство дешевых аналоговых бленд. Надежное и прочное резьбовое крепление к объективу, в точности повторяет фирменное крепление от FujiFilm.

Бленда с резьбовым соединением - легко устанавливается

защищает от бликов и бокового рассеянного света

быстрое резьбовое соединение

более прочное соединение чем у других аналогичных бленд

матовая внутренняя поверхность

цвет: черный

материал: металл

Внутренняя резьба: 52 мм

Длина: 13 мм

Диаметр: 70 мм

При использовании бленды на объективе вы можете использовать крышку вашего объектива и светофильтры диаметром 52 мм.

Код товара: 138563

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.