Бленда JJC LH-XF1545 Black (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073563
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-20
Причина уценки:
5-, следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Бленда для объектива:
Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
Высочайшее качество исполнения. Матовая внутренняя поверхность предупреждает бликование на объектив, чем страдает большинство дешевых аналоговых бленд. Надежное и прочное резьбовое крепление к объективу, в точности повторяет фирменное крепление от FujiFilm.
Бленда с резьбовым соединением - легко устанавливается
защищает от бликов и бокового рассеянного света
быстрое резьбовое соединение
более прочное соединение чем у других аналогичных бленд
матовая внутренняя поверхность
цвет: черный
материал: металл
Внутренняя резьба: 52 мм
Длина: 13 мм
Диаметр: 70 мм
При использовании бленды на объективе вы можете использовать крышку вашего объектива и светофильтры диаметром 52 мм.
Код товара: 138563
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.