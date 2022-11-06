Бленда Fujimi FBHB-32 для Nikon AF-S DX18-70 / 105 / 135 / 140 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00062861
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-06
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
450 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 127861
Качественная бленда от известного производителя.
Состояние: 5
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.