Бленда EW-60C для Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II/ IS II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00065497
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-02-14
Причина уценки:
Без следов использования.
390 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Бленда для объективов Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 II.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.