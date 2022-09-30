Бленда Canon ET-60II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00062102
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-09-30
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
300 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 127102
Байонетная бленда Canon ET-60 II Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, EF 75-300mm f/4-5.6, EF 75-300mm f/4-5.6 II USM, EF 75-300mm f/4-5.6 III USM.
Состояние: 4.
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.