Бленда 3 в 1, складная, резиновая, резьба 67 мм (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00063124
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-11-13
Причина уценки:
Состояние новой, без следов эксплуатации.
690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 128124
Бленда 3 в 1, складная, резиновая, резьба 67 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.