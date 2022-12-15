Бленда 3 в 1, складная резиновая 55 мм (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00064384
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-12-15
Причина уценки:
Бывшая в употреблении. Гарантия магазина 90 дней.
690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Универсальная бленда устанавливается на любой объектив с соответствующей резьбой, имеет три положения.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5.
Гарантия 14 дней.