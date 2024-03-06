Видеокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073867
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-06
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации, незначительная потертости на рамке дисплея с правой стороны, незначительные потертости на клетке по некоторым острым граням, ключ от DaVinci Resolve отсутствует
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138867
Тип
Видеокамера
Макс. разрешение видео
3840×2160 4K
Качество видео
3840×2160 4K
Общее количество пикселей
21 Мпикс
Тип матрицы
CMOS
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации, незначительная потертости на рамке дисплея с правой стороны, незначительные потертости на клетке по некоторым острым граням, ключ от DaVinci Resolve отсутствует
s\n: 11057389
Комплектация: камера, АКБ, байонетная крышка, ЗУ(USB на два порта SmallRig), два под.АКБ, клетка SmallRig(держатель HDD, угловой адаптер HDMI\TypyC, шестигранник), документация
Гарантия 14 дней.
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