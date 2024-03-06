Видеокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073867 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-06

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Задать вопрос Причина уценки: без характерных следов эксплуатации, незначительная потертости на рамке дисплея с правой стороны, незначительные потертости на клетке по некоторым острым граням, ключ от DaVinci Resolve отсутствует 100 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138867 Тип

Видеокамера

Макс. разрешение видео

3840×2160 4K

Качество видео

3840×2160 4K

Общее количество пикселей

21 Мпикс

Тип матрицы

CMOS Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации, незначительная потертости на рамке дисплея с правой стороны, незначительные потертости на клетке по некоторым острым граням, ключ от DaVinci Resolve отсутствует

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: 11057389

Комплектация: камера, АКБ, байонетная крышка, ЗУ(USB на два порта SmallRig), два под.АКБ, клетка SmallRig(держатель HDD, угловой адаптер HDMI\TypyC, шестигранник), документация

Гарантия 14 дней.

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Видео

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