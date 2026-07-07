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Видеокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4) (б/у)

  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
  • Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4)
Код товара:УТ-00095264
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-07/01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Код товара: 160264

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости. Отсутствуют резинки на разъемах
Пробег: нет информации
S/n: нет информации
Комплектация: Камера, аккумулятор, байонетная крышка, зу, адаптер D-TAP, Коробка, клетка Tilta
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.