Видеокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4) (б/у)
Код товара:УТ-00095264
Артикул:б/у-Ф1 К 2026-07-07/01
Товар не найден
Характеристики
Тип б/у товараВидеокамеры
Описание
Код товара: 160264
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Следы эксплуатации, потертости. Отсутствуют резинки на разъемах
Пробег: нет информации
S/n: нет информации
Комплектация: Камера, аккумулятор, байонетная крышка, зу, адаптер D-TAP, Коробка, клетка Tilta
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.