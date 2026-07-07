Видеокамера Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00095264 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-07/01 Код товара: УТ-00095264 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-07/01 Тип б/у товара Видеокамеры Все характеристики Код товара: 160264 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости. Отсутствуют резинки на разъемах

Пробег: нет информации

S/n: нет информации

Комплектация: Камера, аккумулятор, байонетная крышка, зу, адаптер D-TAP, Коробка, клетка Tilta

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Видеокамеры Описание Код товара: 160264 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Следы эксплуатации, потертости. Отсутствуют резинки на разъемах

Пробег: нет информации

S/n: нет информации

Комплектация: Камера, аккумулятор, байонетная крышка, зу, адаптер D-TAP, Коробка, клетка Tilta

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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