Верхняя ручка Blackmagic Camera URSA Mini Top Handle
Код товара : УТ-00046828
Артикул : BMUMCA/TOPHAND
7 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Верхняя ручка для камер Blackmagic URSA Mini, URSA Mini Pro, URSA Broadcast. Помимо своего прямого назначения, служит необходимым элементом крепления для видоискателя URSA Viewfinder. Ручка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава. В верхней части предусмотрены 3 штативных гнезда 1/4"-20.