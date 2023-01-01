Верхняя ручка для камер Blackmagic URSA Mini, URSA Mini Pro, URSA Broadcast. Помимо своего прямого назначения, служит необходимым элементом крепления для видоискателя URSA Viewfinder. Ручка выполнена из прочного и легкого магниевого сплава. В верхней части предусмотрены 3 штативных гнезда 1/4"-20.