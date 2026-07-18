Видеомикшер Blackmagic Design ATEM Television Studio HD (состояние 5-) (б/у)

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Код товара: УТ-00095563 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/09 Код товара: УТ-00095563 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-07-18/09 Тип б/у товара Студийное оборудование Все характеристики Blackmagic Design ATEM Television Код товара: 160563 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Видеомикшер.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Студийное оборудование Описание Blackmagic Design ATEM Television Код товара: 160563 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Видеомикшер.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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