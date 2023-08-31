Описание

Код товара: 134551

Nikon BL-5 - крышка батарейного блока, может использоваться с блоками MB-D12, MB-D17, MB-D18. Для использования батарейного блока с литий-ионным аккумулятором EN-EL18 / EN-EL18a (что не предусмотрено базовой комплектацией блока). Для камер Nikon D800 / D800E / D810 / D850 / D500. Аккумулятор приобретается отдельно.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый

Комплектация: Полная в коробке

Гарантия 90 дней.

-----

Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.