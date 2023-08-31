Крышка батарейного отсека Nikon BL-5 Battery Chamber Cover (состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00069551
Артикул : б/у-П72 К 2023-08-31
Причина уценки:
Новый
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134551
Nikon BL-5 - крышка батарейного блока, может использоваться с блоками MB-D12, MB-D17, MB-D18. Для использования батарейного блока с литий-ионным аккумулятором EN-EL18 / EN-EL18a (что не предусмотрено базовой комплектацией блока). Для камер Nikon D800 / D800E / D810 / D850 / D500. Аккумулятор приобретается отдельно.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Новый
Комплектация: Полная в коробке
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.