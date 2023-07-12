Бинокль Bresser Montana 8x42 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068530
Артикул : б/у-КП32 К 2023-07-12
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19 900 ₽
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Описание
Тип бинокль
Увеличение 8 x
Диаметр объектива 42 мм
Диаметр выходного зрачка 5.25 мм
Функции регулировка расстояния между зрачками
Особенности футляр/чехол в комплекте
Конструкция выдвижные наглазники, заполнение азотом/аргоном, защита от влаги и пыли, крепление на штативе, многослойное покрытие линз, низкодисперсные линзы, обрезиненный корпус, ударопрочный корпус
Код товара: 133530
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации, потртости на крышках.
Комплектация: Бинокль, чехол, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, следы эксплуатации, потртости на крышках.
Комплектация: Бинокль, чехол, крышки, коробка.
Гарантия 90 дней.