Шипы для штатива Benro / Manfrotto / Gitzo (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072013
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-12-09/01
Причина уценки:
новые не использовались
1 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 137013
общая длина 45мм, длина шипа 30мм, резьба для крепления - 3/8 дюйма
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
Комплектация: шипы, упаковка.
Гарантия от 14 до 90 дней.