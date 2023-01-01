Штатив Benro Tortoise TTOR24CLV, цанговые замки, карбон
Код товара : УТ-00052123
Артикул : TTOR24CLV
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Материал
карбон/алюминий
Максимальная нагрузка
14 кг
Длина в сложенном положении
54 см
Минимальная высота
12.5 см
Физические характеристики
Вес
2.72 кг
Описание
Компактный, легкий, но мощный штатив Benro Tortoise разработан для активных видеографов, которые снимают буквально на ходу. Высокая допустимая нагрузка позволяет использовать различные камеры и большой парк оптики.
Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!
Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма. Три дополнительных разъема позволяют установить большое количество различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), на хабе имеются тир разъема ¼ дюйма.
Выравнивающая платформа позволяет быстро выставить камеру по линии горизонта.
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.
Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.