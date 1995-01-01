Легкий и прочный алюминиевый штатив с комбинированной фото-видео головой – идеальный спутник в ваших путешествиях. Моментальный переход из горизонтальной ориентации кадра в вертикальную для съемки фото и видео в формате соцсетей. Безопасная нагрузка 6 кг: подходит для зеркальных камер с длиннофокусной оптикой, а также для видеокамер (камкордеров) и зрительных труб.

Ключевые особенности:

Универсальная голова для съемки фото и видео

Голова с двойным панорамированием – точная установка штатива по линии горизонта на неровной поверхности

Съемная площадка стандарта Manfrotto 501 с выдвижным зажимом для площадок Arca Swiss

Arca Swiss Диаметр в сложенном виде всего 6.1 см – удобно нести в руке

Усовершенствованные алюминиевые трубки версии 1.5: увеличена плотность соединений, безопасная нагрузка 6 кг

Диапазон регулировки высоты от 20 до 164 см – съемка в полный рост или от уровня земли, от панорамы до макро

Металлические цанговые замки с защитой от пыли

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)

3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)

Удобный чехол для переноски и хранения

Гарантия производителя 5 лет.

Компактная и прочная комбинированная фото/видео голова Benro PHVF3 обеспечивает быстрый переход от съемки в горизонтальном положении к вертикальному и обратно. За точность установки камеры по линии горизонта на любой поверхности отвечают два механизма панорамного поворота. Один находится, как обычно, в основании головы, а второй – прямо под съемной площадкой. Благодаря такому механизму вы можете быстро выровнять камеру по горизонту и осуществлять съемку с панорамированием на неровных поверхностях – горизонт не будет заваливаться при вращении. Этому также помогают 2 пузырьковых уровня, расположенных на голове, еще один уровень расположен на крестовине.

Быстросъемная площадка стандарта Manfrotto 501 обладает встроенным выдвижным зажимом для площадок меньшего формата Arca Swiss, что идеально подходит для установки камер с дополнительными хватами, камер в клетках или на L-образных площадках. Защитная функция двойной блокировки площадки исключает падение камеры. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита. На осях панорамирования и наклона нанесена цифровая разметка, позволяющая делать точно высчитывать шаг при съемке панорамы из нескольких кадров.

Особая форма центральной колонны, обновленная конструкция цанговых замков, усовершенствованные алюминиевые трубки версии 1.5 и литая крестовина позволили сделать супертонкий и одновременно устойчивый, прочный штатив. В сложенном виде диаметр штатива BENRO Super Slim составляет всего 6.1 см, поэтому его удобно носить в руке. Длина в сложенном положении – 57.5 см, штатив достаточно компактный для фиксации на рюкзаке (снаружи). Широкий диапазон регулировки высоты 20-164 см позволяет комфортно снимать в полный рост или от уровня земли. Моментальная система зажима центральной колонны: одно движение и она зафиксирована на нужной высоте.

Центральная колонна разборная, она состоит из двух секций: короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса и основная часть для дополнительного подъема. Части соединены между собой винтами и при необходимости быстро отсоединяются с помощью шестигранного ключа (встроен в металлический крюк для балласта, вывинчивается из нижней части колонны). На короткой части колонны предусмотрено три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), еще одно гнедо располагается на крестовине.



Надежные металлические цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли. 3 положения угла наклона ног (21°, 55° и 80°) дают возможность установить штатив практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и так далее. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют его на неровной поверхности.

Штатив комплектуется уплотненным чехлом для безопасной переноски и хранения.

Характеристики