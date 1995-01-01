Легкий и прочный алюминиевый штатив с комбинированной фото-видео головой. Лучшее решение для блогеров, создателей мобильного контента, видеографов и фотографов. Откидная конструкция головы: моментальный переход из горизонтального положения камеры в вертикальное, для съемки фото и видео в формате соцсетей. Безопасная нагрузка 4 кг: хорошо подходит для современных беззеркальных фотокамер, а также для компактных видеокамер и зрительных труб. Удобен для выездной съемки и путешествий.

Ключевые особенности:

Комбинированная голова – подходит и для фотографии, и для записи видео

Голова с двойным панорамированием – точная установка камеры по линии горизонта на неровной поверхности

Диаметр в сложенном виде 6.1 см – удобно нести в руке

Прочная конструкция из сплавов алюминия и магния, безопасная нагрузка 4 кг

Диапазон регулировки высоты 18-156 см – для съемки в полный рост и от уровня земли

Металлические цанговые замки с защитой от пыли

Площадка стандарта Arca Swiss – широкая совместимость с клетками, стабилизаторами и другим оборудованием

Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)

3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (горы, морской берег и т.п.)

Адаптируемые резиновые опоры – надежное сцепление на любой поверхности

Удобный чехол для переноски и хранения

Компактная и прочная комбинированная фото/видео голова PHVF2 обеспечивает быстрый переход от горизонтальной, пейзажной ориентации к вертикальной для создания контента в формате социальных сетей. За точность установки камеры по линии горизонта на любой поверхности отвечают два механизма панорамного поворота. Один находится, как обычно, в основании головы, а второй – прямо под съемной площадкой. Благодаря такому механизму вы можете быстро выровнять камеру по горизонту и осуществлять съемку с панорамированием на неровных поверхностях – горизонт не будет заваливаться при вращении. Этому также помогают 2 пузырьковых уровня, расположенных на голове, еще один уровень расположен на крестовине.



Голова регулируется по трем осям независимо друг от друга. На каждой оси нанесена цифровая разметка, позволяющая делать точные шаги при создании панорам из нескольких кадров. Удлиненную ручку управления можно установить под правую или левую руку и под удобным углом, доступны 3 положения. Шестигранный ключ расположен внутри ручки и фиксируется с помощью магнита. Быстросъемная штативная площадка PU60X, совместимая со стандартом Arca-Swiss, обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Функция двойной блокировки защищает от случайных падений плохо закрепленной камеры.

Особая форма центральной колонны, обновленная конструкция цанговых замков, ноги из сплава алюминия и магния, литая крестовина позволили сделать супертонкий и одновременно устойчивый, прочный штатив. В сложенном виде диаметр штатива BENRO Super Slim составляет всего 6.1 см, поэтому его удобно носить в руке. Длина в сложенном состоянии – 52.5 см, он поместится внутрь многих фоторюкзаков, штатив также можно закрепить снаружи. Широкий диапазон регулировки высоты от 18 до 156 см позволяет комфортно снимать в полный рост или от уровня земли. Моментальная система зажима центральной колонны: одно движение и она зафиксирована на нужной высоте.

Центральная колонна разборная, она состоит из двух секций: короткий адаптер для съемки с нижнего ракурса и основная часть для дополнительного подъема. Части соединены между собой винтами и при необходимости быстро отсоединяются с помощью шестигранного ключа (встроен в металлический крюк для балласта, вывинчивается из нижней части колонны). На короткой части колонны предусмотрено три резьбовых гнезда 1/4" для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), еще одно гнедо располагается на крестовине.

Надежные металлические цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли. 3 положения угла наклона ног (21°, 55° и 80°) дают возможность установить штатив практически в любом месте, будь то лес, горы, морской берег и так далее. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют его на неровной поверхности.

Штатив комплектуется уплотненным чехлом для безопасной переноски и хранения.

Характеристики