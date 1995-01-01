Штатив Benro TSSL08AN00P Super Slim с шаровой головой, цанговые замки (уцененный)
Код товара : УТ-00073881
Артикул : TSSL08AN00P (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
15%
12 900 ₽
10 999 ₽
Гарантия производителя 5 лет
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Описание
Супертонкий и легкий алюминиевый штатив для путешествующих фотографов BENRO Super Slim. Разработан для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Комплектуется компактной шаровой головкой с двойным панорамированием. Точная настройка горизонта на любой поверхности. Фотосъемка в любой локации. От панорамы до макросъемки.
Ключевые особенности:
- Гарантия производителя 5 лет
- Тонкий – в сложенном виде 6,1 см
- Легкий – весит 1,15 кг
- Безопасная нагрузка 4 кг
- Диапазон регулировки высоты от 18 см (съемка с уровня земли) до 156 см
- Шаровая головка с двойным панорамированием – точная установка штатива по линии горизонта на неровной поверхности (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)
- Цанговые замки с защитой от пыли
- Моментальная фиксация центральной колонны – быстрая установка
- Двухсекционная центральная колонна – установка штатива для съемки в полный рост и с уровня земли
- Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация – защита от падения
- Разъемы для дополнительного оборудования (смартфон, монитор, микрофон, свет и пр.)
- 3 угла наклона ног – установка штатива в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.)
Особая конструкция цанговых замков, ноги из специального сплава алюминия и магния, литой хаб позволили сделать супертонкий, и одновременно устойчивый и прочный штатив. В сложенном виде диаметр штатива BENRO Super Slim всего 6,1 см. Удобно переносить в руке. Легко поместится в любой рюкзак или наружный карман. Широкий диапазон регулировки высоты 18-156 см позволяет комфортно снимать в полный рост и проводить съемку с уровня земли. Моментальная система зажима центральной колонны, одно движение и выбранное положение надежно зафиксировано.
Центральная колонна - разборная и состоит из двух секций - короткой и длинной. Для съемки с минимальной высотой (к примеру, для макросъемки) с помощью ключа нужно разобрать центральную колонну, отсоединить длинную секцию, а короткую установить на штатив, затем закрепить голову и расположить штатив на уровне земли. Ключ имеет шестигранную форму, встроен в крючок для подвески груза, расположенный снизу внутри колонны.
Для съемки с минимальной высотой (к примеру, для макросъемки) нужно разобрать центральную колонну, отсоединить длинную секцию, а короткую установить на штатив, затем закрепить голову и расположить штатив на уровне земли. На короткой колонне предусмотрены три резьбы ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.). Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и защищены от попадания пыли.
В штативе BENRO Super Slim используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива без потери прочности всей конструкции. Весит штатив всего 1,15 кг, а допустимая нагрузка 4 кг. На хабе имеется резьба 1/4 дюйма для установки различного дополнительного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.). Пузырьковый уровень позволяет точно установить камеру по линии горизонта. Уровень на хабе всегда будет виден, не зависимо от размера камеры или объектива. За счет 3-х положений угла наклона ног (21, 55 и 80 градусов) можно установить штатив BENRO Super Slim практически в любом месте (гора, скала, ущелье морской берег и т.п.) и провести съемку в разных жанрах от макро до панорамы. Конусовидные резиновые опоры надежно фиксируют штатив BENRO Super Slim на неровной поверхности.
Компактная и прочная шаровая головка с двойным панорамированием управляется одной ручкой. Идеально подходит для фотографов, которым нужна быстрая установка камеры. Поворот ручки и голова надежно зафиксирована в нужном положении. За идеальную точность установки камеры по линии горизонта на любой поверхности отвечают два механизма панорамного поворота. Один находятся под съемной площадкой, второй у основания головы. Двойная настройка позволяет компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта.
Эта функция особенно востребована при съемке на неровной поверхности (горы, скалы, ущелья, пустыни, побережье) когда возникают сложности с выравниванием горизонта.
Предусмотрена возможность быстрого перехода из горизонтальной ориентации в вертикальную. Удобная функция для моментального перехода от пейзажных панорам, к портретной съемке и создания контента для социальных сетей. Цифровая разметка на нижнем диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss (PU40) обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Защитная функция двойной блокировки исключает падение камеры.
Пузырьковый уровень на голове позволит точно установить камеру по линии горизонта, даже когда вы находитесь на неровной поверхности и нет возможности выровнять штатив с помощью ног, например, при съемке пейзажей. Комплектуется чехлом для переноски и хранения. Гарантия производителя 5 лет.
Технические характеристики:
- Материал – сплав алюминия и магния
- Безопасная нагрузка, кг – 4
- Вес, кг – 1,15
- Максимальная высота, см – 156
- Без центральной колонны, см – 133
- Минимальная высота, см – 18
- В сложенном виде, см – 52
- Минимальный диаметр ног, мм – 12
- Максимальный диаметр ног, мм – 21,8
- Углы наклона ног – 21/55/80
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